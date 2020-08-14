محمد صبحي ينعى شويكار: "فنانة قديرة ساعدتني في أول الطريق"

نعى الفنان محمد صبحي الفنانة شويكار عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" بنشر صورتها معلقًا: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون الفنانة الحبيبة الغالية.. الفنانة القديرة التي تعلمنا منها.. من أخذت بيدي وساعدتني في أول الطريق.. وساعدت الكثير.. وأمتعت الجماهير العربية على مر السنين.. أضحكتنا وأدهشتنا.. رحيلك أحزننا ولكن تاريخك باقٍ.. دعواتي إلى الله تعالى لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته .. وقناعتنا أن من يرحل هو في مكان أفضل مما نحن فيه .. عزائي للأهل .. داعيًا الله عز وجل أن يمنحكم الصبر والسلوان".

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن إقامة جنازة الفنانة شويكار عقب صلاة الظهر، غدًا السبت، على أن يكون الدفن بمقابر أسرتها بـ6 أكتوبر.

وكان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنانة شويكار، قبل قليل.

وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".