رئيس الكاثوليكي للسينما: شويكار كانت روحها خفيفة ومتواضعة

علاقة صداقة جمعت الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والفنانة الراحلة شويكار، ليس فقط على المستوى المهني، بل امتدت أواصرها إلى الزيارات المنزلية والاتصالات الهاتفية في الأعياد والمناسبات، كثيرًا ما حادثها للاطمئنان على صحتها، التي تدهورت في السنوات الأخيرة، حتى فوجئ عصر اليوم بخبر وفاتها، "زعلت عليها جدًا، مالحقتش أكلمها في العيد ده، وآخر مرة كلمتها في عيد الفطر، واطمنت عليها"، يقول رئيس المركز الكاثوليكي للسينما في بداية حديثه لـ"الوطن"، عن رحيل الفنانة شويكار.

قبل عامين من الآن، كانت المرة الأخيرة التي التقى فيها الأب بطرس دانيال بالراحلة شويكار في منزلها، للاطمئنان على صحتها، واستمر بعدها في التواصل معها هاتفيًا في المناسبات والأعياد وعلى فترات، يتواصل مع ابنتها الوحيدة منة الله، ويصفها بالشخصية المتواضعة البسيطة ذات الروح الخفيفة.

لقاءات عدة جمعت الأب بطرس دانيال بالراحلة شويكار، منها خلال مشاركتها ضمن فريق لجنة التحكيم بالمركز الكاثوليكي للسينما في عام 2005، بصحبة الفنانة آثار الحكيم والفنانة ليلى علوي، وخلال أحد التكريمات التي تلقتها من المركز من بينها تكريم بمشاركة الراحل فؤاد المهندس، "كل مرة كنت بقابلها بلاقيها شخصية متواضعة"، بحسب وصفه.

"في مرة حبيت أكرَمها عن مشوارها الفني وأعمالها، تكريم مشوار نجم، قالت لي الدولاب عندي مليان جوايز"، استكمل الأب بطرس دانيال حديثه عن الراحلة شويكار، لافتًا إلى أنها كانت شديدة الحب لفنها وشديدة التواضع مع من حولها.

رحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، اليوم، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة، إذ قالت في بيانها: "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".