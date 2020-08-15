5 طرق لتلقي شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء.. تعرف عليها

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 5 طرق للتواصل مع الجمهور لتلقي شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء يوفرها القطاع للتعرف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن لحل مشكلته وهي:

- الاتصال على الخط الساخن 121.

- شركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

-تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- الموقع الإلكتروني للشركه القابضة لكهرباء مصر.

- الموقع الرسمي والبريد الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.