6 خطوات للحفاظ على الغسالة الكهربائية وتوفير الكهرباء

تعد الغسالة الكهربائية من أكثر الأجهزة المنزلية استخداما، حيث يتم التحميل عليها بشكل كبير لغسل الملابس الخاصة بأفراد المنزل بأكملهم، ما يعرضها كثيرا للتلف، لتصبح في حاجة إلى الصيانة بشكل دوري.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية عددا من النصائح للحفاظ على الغسالة الكهربائية من التلف، بالإضافة إلى توفير الكهرباء، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

تعد الغسالة من الأجهزة التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء إذا لم تُستخدم بشكل سليم، ولتوفير استخدام الكهرباء عند استعمالها عليك اتباع الآتي:

1- تشغيل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

2- استخدم درجة حرارة مناسبة طبقًا لدرجة اتساخ الملابس.

3- يراعي استخدام الغسالة خارج أوقات الذروة (وقت ذروة الحمل من المغرب ولمدة 4 ساعات).

4- الحرص على نظافة مصفاة مياه التغذية والتصريف.

5- عند شراء غسالة جديدة يجب مراعاة اختيار الغسالة التي تحتوي على بطاقة كفاءة الطاقة.

6- الحرص على تجفيف الغسيل بأشعة الشمس.