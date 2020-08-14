طعنه غدرا 3 مرات.. القبض على المتهم بقتل شقيق طليقته في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم، من إلقاء القبض على المتهم بـقتل مهندس شاب في قرية "سماحة" مركز أجا، بعد هروبه عقب ارتكاب الواقعة إلى محافظة الدقهلية.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أجا، بورود إخطار بوصول شاب مصاب بعدة طعنات وتوفي فور وصوله.

مقتل مهندس شاب في الدقهلية.. وشهود: "طعنه طليق شقيقته غدرا"

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع المهندس محمد سعد السعيد عيد، 26 سنة، وأن وراء الواقعة طليق شقيقة المجني عليه.

واستمعت النيابة العامة إلي أقوال والد المتوفى، واتهم طليق ابنته بقتله، لخلافات سابقة، رغم مرور فترة كبيرة على الطلاق.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث وبقيادة اللواء حسن النحراوي، رئيس مباحث المديرية، ووحدة مباحث أجا بقيادة المقدم محمد فوزي.

وتوصلت تحريات البحث إلى أن المتهم طعن المجني عليه 3 طعنات بالقرب من موقف القرية وفر هاربًا، وتمكنت المباحث من تحديد مكانه والقبض عليه هناك.

وأكد شهود العيان أنه بسبب خلافات سابقة بين الطريفين ترصد طليق شقيقة المجني عليه له وطعنه عدة طعنات أثناء عودته من عمله غدرًا وتركه غارقًا في دمائه وفر هاربًا.

وأكد الشهود أن الواقعة كانت بالقرب من موقف قرية "سماحة" وسجلت كاميرات المراقبة الواقعة بالكامل، وتحفظت مباحث المركز عليها.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة المنصورة الدولي، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن بعد ذلك، تمت الجنازة في مقابر الأسرة صباح الجمعة.