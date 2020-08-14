استشاري أبحاث إكلينيكية: موجة ثانية أقوى من فيروس كورونا بفصل الشتاء

قال الدكتور أشرف عمر الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن، إن عدد الحالات الإيجابية لمصابي فيروس كورونا، تجاوز الـ20 مليون حالة حول العالم، حيث إن هناك عددًا كبيرًا من الخبراء، الذين أكدوا أن ذلك الرقم ليس بالحقيقي، بسبب تخفيض عدد من الدول أرقام أعداد المصابين لديهم.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه ياسمين سعيد، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن فيروس كورونا، ما زال موجودًا ولم يضعف أو تنحسر قوته على مستوى العالم، والمسؤولية في اتخاذ التدابير الاحترازية، تقع على عاتق الحكومات والإعلام والمواطنين على حد سواء.

وأوضح أنه من الضروري على كل الجهات العمل لمواجهة الفيروس، لأنه لم يضعف أو يختفي، ويجب على المواطنين التحلي بالمسؤولية تجاه أنفسهم والآخرين، وعليهم ارتداء الكمامة بشكل دائم، واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا على محمل الجدية.

وأكد أن جميع الأطباء والخبراء، يؤكدون وجود موجة أشد خطورة من فيروس كورونا مع بداية فصل الشتاء المقبل، وسيكون هناك وضع جديد تمامًا، لتزامن كورونا مع الإنفلونزا الموسمية العادية، وفي تلك الحالة سيكون هناك فيروسين ينتقلان عبر الهواء، وهي مسألة حرجة للغاية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية مهمة للغاية، ويجب على الحكومات عدم إعطاء انطباع للمواطنين بأن الأزمة قد انتهت تمامًا.

وحول اللقاحات التي تعمل عليها بعض الدول لمواجهة كورونا، أكد ضرورة إعلان كل النتائج التي حدثت بالتجارب السريرية لتلك العقاقير بكل شفافية ودقة، وبالنسبة للقاح الروسي فلا يزال المجتمع الغربي لا يعلم تفاصيله والحكم عليه بالسلب والإيجاب هو حكم ناقص.