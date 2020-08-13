أخصائي علم الفيروسات: الموجة الثانية من فيروس كورونا ستكون أشد فتكا

قال الدكتور يحيى مكي، أخصائي علم الفيروسات بالمستشفي الجامعي كلود برنار بمدينة ليون الفرنسية، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا بها معطيات علمية تؤكد أن الفيروس قد تمكن من الكرة الأرضية وبأكثر من 20 مليون شخص.

وأضاف "مكي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الموجة الثانية من الفيروس ستكون شديدة عن ذي قبل وذلك لأن الفيروس قد يتمحور بسرعة أكبر من 10 مرات عن فيروس أنفلونزا الموسمية والتي اعتاد عليها الجميع، موضحًا أن هناك عددا من العوامل التي تؤكد أن الفيروس الذي ينتشر بتلك السرعة له عوامل عدة منها تغيير الفيروس والعوامل الوراثية الموجود في الخلايا المناعية عند الإنسان.

وأكد أن وسائل العلم والأبحاث تطورت، وروسيا لها خبرة كبيرة في اكتشاف وعلاج الفيروسات، وهي إحدى أكبر دول العالم في دراسة الفيروسات، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من اللقاحات وصلت للمراحل الخامسة من التجربة السريرية والتي تجرى على الأشخاص، وربما يكون اللقاح الروسي ناجع ومفيد وحديث القيادة السياسية الروسية عن التوصل للقاح لا يأتي من فراغ.