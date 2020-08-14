مصر يدها ممدودة لمساعدة الأشقاء في وقت الأزمات أخرها السودان

تقف مصر دائما بجانب أشقائها في وقت الأزمات، فتحاول مساعدتهم للخروج من الأضرار الذين تعرضوا لها، بالوقوف بجانبهم للخروج من محنتهم، آخر المساعدات وجهتها مصر إلى السودان اليوم، حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتين، على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال.

تأتى تلك المساعدات، تأكيداً لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة، وترسيخاً لعلاقات التعاون والروابط التاريخية، التى تجمع مصر بدول القارة السمراء.

وقدم الجانب السودانى الشكر والتقدير للقيادة المصرية، التى دائما ما تقف إلى جوار دول العالم، فيما تمر به من كوارث وأزمات.

كذلك سلّمت السفارة المصرية في لبنان، اليوم، مستشفى بيروت الحكومي بمنطقة الكرنتينا بالعاصمة 2 طن من المساعدات الطبية والدوائية والجراحية، في إطار الدعم المستمر الذي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديمه على نحو عاجل للشعب اللبناني الشقيق، لمساندته في محنة الانفجار المدمر، الذي تعرضت له العاصمة بيروت قبل نحو 10 أيام.

ووصلت أمس الأول، الطائرة الرابعة من الجسر الجوي المصري إلى لبنان، في إطار تحركات مصر لدعم الشعب اللبناني الشقيق، في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، والتي ضمت 14 طنا من الطحين أو الدقيق، لتعويض المخزون الإستراتيجي اللبناني من القمح، وضمان عدم انقطاع دورة إنتاج الخبز.

ولم تنسى مصر اليمن الشقيق، إذ أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامر للإدارات التخصصية، بإعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات، للوقوف بجانب الشعب اليمني الشقيق في محنته.

ومجابهة انتشار فيروس كورونا، والأوبئة الأخرى المنتشرة باليمن، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمشاركة في تقديم الدعم وتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء اليمنيين.

ونقلت المساعدات عبر طائرة نقل عسكرية لتسليمها إلى الحكومة الشرعية اليمنية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض.

وفي مايو الماضي، وصلت الطائرة العسكرية المحملة بالمساعدات الطبية والدوائية، المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية جنوب السودان، وفي إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة بالقارة السمراء.

وجرى حينها تفريغ الشحنة بمطار جوبا، وكان في استقبالها من دولة جنوب السودان، اللواء ماجير دينق كور رئيس اللجنة الأمنية المعنية بتنفيذ اتفاق السلام المنشط، واللواء تشارلز كون نائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، والسفير المصري بجمهورية جنوب السودان.