تفاصيل اعترافات تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات شبكات المحمول

"فلوسها حلوة".. بهذه الكلمات بدأ المتهمون الأربعة بسرقة بطاريات شبكات المحمول أقوالهم أمام النيابة العامة، حيث أكدوا في اعترافاتهم أن بطاريات شبكات المحمول لازالت مجهولة للكثير من الخارجين عن القانون، ولذلك فإن "أسعارها حلوة"، وتابعوا أن عدم وجود حراسات على شبكات المحمول جعل سرقة البطاريات أمرا سهلا ولا توجد فيه مخاطر.

وكان مركز شرطة المنصورة، تلقى بلاغا من مهندس بإحدى شركات الاتصالات بكسر قفل الباب الحديدي الخاص بمحطة تقوية تابعة للشركة "كائنة بدائرة المركز"، وسرقة 8 بطاريات جافة خاصة بتشغيل المحطة من داخلها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 أشخاص (مسجل جنائى، 3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المنصورة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة مُستغلين عدم تواجد الخفير الخصوصى المُعين لحراسة المحطة، وتم بإرشادهم ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميلهم سئ النية (تاجر بطاريات)، وكذا الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة 2 إسطوانة أكسجين لحام - عتلة حديدية - مقص حديدى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.