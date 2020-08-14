أمين غنيم: نجري تجربة لحماية القاهرة الجديدة من مياه السيول في الشتاء

قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إنه جرى أكثر من مكتب استشاري، لوضع رؤية وحلول للتعامل مع أزمة الأمطار والسيول، خلال فصل الشتاء.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر شاشة "إكسترا نيوز": "رفعنا كفاءة نحو 80% من محطات الرفع ومحطات الصرف الصحي، وأسندنا ملف الحماية من السيول والأمطار، إلى مكتب متخصص وخبير في هذا الشأن، وجربنا الأسبوع الماضي هذا الأمر في محور جمال عبدالناصر، وهي بيارة تجميع مياه الأمطار بتصميم معين".

وأوضح، أن البيارة عبارة عن مبنى أسطواني قطره أربعة أمتار ونصف متر، وعمق سبعة مترات، فيها فلتر زلطي، وسعتها 120 متر مكعب، وكنا قد جهزنا 300 متر مكعب قمنا بإفراغهم في وقت واحد واستغرقت التجربة نحو ساعة و10 دقائق، ومع استمرارية التسريب في باطن الأرض، وجرى تصريف الـ300 متر مكعب في ساعة وربع.