"الكهرباء": معدل الاستهلاك يحسب بسعر أعلى مع تجاوز 650 ألف كيلو وات

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن العدادات مسبقة الدفع مبرمجة على عدم وجود أي تدخل من قِبل العنصر البشري، وبالتالي تتم العملية فيه بطريقة مميكنة طبقًا للبرنامج الموضوع فيه، والأسعار كذلك.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر القانون الأولى، أن العدادات مسبوقة الدفع تخصم قيمة الاستهلاك، لافتًا إلى أن بعض الانتقالات من شريحة إلى أخرى بعد 650 كيلو وات و1000 كيلو وات تكون هامة، حيث أنه عندما يتخطى المستهلك حاجز الـ650 كيلو وات فإنه يخرج من منظومة الدعم، إذ يعاد حساب الاستهلاك بداية من الكيلو الأول ليكون بنحو 118 قرش، إذ يكون الفرق في حدود 150 جنيه تقريبًا.

وأردف: "عندما يتجاوز الـ1000 كيلو وات فيعاد حساب ماس استخدمه من كهرباء، ليكون الكيلو الواحد بنحو 145 قرشًا ويكون الفرق في الاستهلاك حوالي 250 جنيهًا".

وأشار، إلى أن هناك شاشات في العداد توضح الشريحة التي ينتمي إليها المستهلك، وما استهلكه، والمتبقي على استهلاكه، ومن ثم فإن المواطن يعلم بالشريحة التي يكون فيها، وعندما يتجاوز المواطن الشريحة السادسة يكون قد خرج من منظومة الدفع، حيث يكون قد تعدى حاجز الـ650 كيلو وات.

وواصل: "عندما يتجاوز المواطن الشريحة السادسة ويدخل إلى الشريحة السابعة فإنه سيخصم منه مبلغ قدره 250 جنيها، وقد يفاجأ المواطن بأن رصيده قد أصبح صفرًا أو أصبح يقدر بالسالب، وهذا يرجع إلى أنه شحن بأقل من المبلغ المطلوب".

وأشار، إلى أنه في نهاية المدة المحددة يجرى خصم المبلغ المقابل لخدمة العملاء وهو يتدرج ما بين جنيه واحد و40 جنيهًا وفقًا للشريحة التي وصل إليها المستهلك.