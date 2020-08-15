اعتصام الإخوان عطله وذهب لعمله مشيا فرحا بفضِّه.. ياسر: شميت هوا بلدي

طريق يسير فيه مرتين يوميا، ذهابا وإيابا من وإلى عمله على مدار 8 أعوام، يحفظ تفاصيله، نصف ساعة يصل خلالها إلى المكتبة التي يعمل بها في شارع مكرم عبيد بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، ومثلها لعودته لبيته في منطقة حدائق القبة، قبل أن تقرر جماعة الإخوان الإرهابية، أن تقطع الطريق وتبدأ اعتصاما في ميدان رابعة العدوية آنذاك، الشهيد هشام بركات حاليا.

ياسر عبدالنبي، شاب في الثلاثين من عمره، عطله اعتصام الإخوان الإرهابية، عن السير إلى عمله بشكل طبيعي، حيث تضاعف الوقت الذي كان يستغرقه للذهاب لعمله، بعد أن تعذر الوصول لشارع مكرم عبيد بشكل مستقيم ومباشر.

طريق جديد أصبح المترددون على مدينة نصر يسلكونه لاستكمال طريق النصر، لتفادي الاعتصام ثم الخروج مرة أخرى لشارع النصر الرئيسي، وهو ما خلق حالة من الزحام الشديد في الشوارع الجانبية، بعد أن اتبعت جميع السيارات والمواصلات العامة تلك الطريق بعد أن أصبح لا مفر منه، على حد قول ياسر لـ"الوطن".

14 أغسطس عام 2013، فضت قوات الأمن اعتصام الإخوان، ما أعاد الوضع لسابقه مرة أخرى، "يومها كنت برقص من الفرح، الله يسامحهم كانوا موقفين حالنا، ساعة رايح وساعة جاي حرام، والخطوة بتاعة مشيهم دي حمدت ربنا عليها".

اليوم الأول الذي عاد فيه "ياسر" لعمله بعد فض الاعتصام، نزل من الأتوبيس الذي يركبه لعمله في مكان الاعتصام، وذهب لعمله سيرا: "كنت نادر أول ما يتشال الاعتصام إني هاخدها مشي من رابعة لمكرم عبيد، والحمد لله حصل ومسيت بغني ومبسوط وحاسس إني أخيرًا شميت هوا بلدي تاني".