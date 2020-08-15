برلماني يطالب الحكومة بسرعة مراجعة أسعار التصالح في مخالفات البناء

قال المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان وعد بعدم ترك الشكاوى الواردة بخصوص تشريع مخالفات البناء، لافتًا إلى أن البرلمان، أوفى بوعده، ومقدمًا الشكر للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث جرى عقد اجتماع موسع وضم كل الأطياف.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن المعارضة حصلت على فرصتها في الإدلاء برأيها، كما دعا المجلس أطراف أخرى مثل مجلس حقوق الإنسان لأن البرلمان علم بوجود بعض الشكاوى، التي وردت إليه والنقابات الفرعية في بعض المحافظات ونقيب الزراعيين.

وتابع: "استمعنا إلى النواب والمواطنين وواجهنا الحكومة ممثلة في بعض القيادات التنفيذية والمحافظين بالإضافة إلى قيادات وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية".

وأردف، أن المجلس خلص في النهاية إلى 10 توصيات، أبرزها سرعة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لمراجعة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد فيها الشكاوى والاستفسارات وفق معايير تراعي البعد الاجتماعي والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع وتستوعب البعد التاريخي المعقد لهذا الملف والتشابك في المسؤوليات الناتجة عن الفساد الإداري والمالي بالجهات الإدارية بالحكومات السابقة في ما يزيد 50 سنة.

وأوضح، أن البرلمان طالب الحكومة بإعادة صياغة البيان الإعلامي الصادر عنها، حيث أن التسويق الخاص بهذا التشريع يحتاج إلى جهد ومقاربة مختلفة، إذ أن التشريع فيه منافع وليس عقوبات فقط.