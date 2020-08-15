برلماني: ناشدنا "المهندسين" لتيسير إجراءات التصالح وعدم استهداف ربح

قال المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان أصدر 10 توصيات، بخصوص قانون مخالفات البناء، كان منها أنه ناشد نقابة المهندسين لتيسير الإجراءات الخاصة بقانون التصالح، وعدم استهداف أي ربحية.

وشدد، على أن نقابة المهندسين تعتبر الاستشاري الهندسي للدولة المصرية، ومن ثم فإنه لا يصح أن تستهدف تحقيق أي ربحية، تزيد الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين.

وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن البرلمان وجه وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية بعدم الاكتفاء بالكتب الدورية، التي تفسر التساؤلات الوافدة إليها من التنفيذيين، لكن يجب عرض دورات وورش عمل لسكرتارية العموم والمنفذين لهذا الأمر.

وتابع، أن بعض العاملين في الجهات الإدارية من أصحاب النفوس الضعيفة يستغلون هذا اللغط في تحقيق مصالح شخصية، وهو ما ثبت من خلال ملاحظة محافظ الجيزة وجود 260 طلب لا يتم البت فيهم، واصفًا الأمر بالمفسدة الإدارية.