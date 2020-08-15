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محمود مسلم

الأرجنتين تعلن تمديد إجراءات الحجر الصحي حتى 30 أغسطس

كتب:

(أ.ش.أ)
01:30 ص | السبت 15 أغسطس 2020
الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز

الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أمس الجمعة، تمديد إجراءات الحجر الصحي في بلاده، مع إجراء بعض التغييرات، وذلك حتى 30 أغسطس.

وأوضح فرنانديز، في خطاب، أن عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد- 19" في بلاده ارتفعت، مضيفا أن المناطق التي تشهد معدلا أكبر ستعود للمرحلة الأولى من الإجراءات الوقائية، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وطالب الرئيس الأرجنتيني، مواطني بلاده بتحمل المسؤولية الفردية من أجل وقف انتشار الفيروس، مؤكدا أن بعض الأنشطة سيتم استئنافها لاحقاً كالرياضات الفردية.

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