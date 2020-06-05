كورونا.. الأرجنتين تمدد الحظر حتى نهاية الشهر الجاري

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، تمديد الحظر الشامل في العاصمة بوينس آيرس ومناطق أخرى بسبب حالات الإصابة المرتفعة بفيروس كورونا، حتى الـ28 من يونيو الجاري.

وأشار فرنانديز، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، إلى أن القرار جرى اتخاذه عقب تجاوز البلاد 20 ألف حالة مؤكدة، مشيرا إلى أن الحظر الذي فرض منذ 20 مارس الماضي، والذي كان من المقرر أن يرفع في 7 يونيو الجاري، جرى تمديده بسبب حالات الإصابة المرتفعة، على الرغم من أن المسؤولين خففوا القيود في بعض مناطق البلاد.

يشار إلى أن الأرجنتين نجحت في إبطاء ارتفاع الإصابات الجديدة، بفرض إجراءات عزل عام صارمة على مستوى البلاد، حيث لا تسمح لسكان المدن الكبرى بمغادرة منازلهم، إلا للأعمال الضرورية أو حالات الطوارئ، أو شراء الغذاء ولوازم الأسرة.