علام عن إطلاق لفظ الخوارج على الإخوان: اتخذوا الدين وسيلة للوصول لأغراض سياسية

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، سبب إطلاق لفظ الخوارج على أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن لفظ الخوارج الذي كثر إطلاقه على الإخوان، هو مصطلح قديم، منذ أيام سيدنا علي كرم الله وجهه، عندما خرجت عليه مجموعة ترى رؤية معينة، وهي الحكم لله ورفعوا المصاحف على أسنة الرماح، وحدث التحكيم بينهم.

وقال علام، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن كل من يتبنى مثل الأفكار التي كانت عند هؤلاء، ويتخذ الدين وسيلة للوصول لأغراض سياسية، ينطبق عليهم خوارج العصر، لأنهم لم يختلفوا عن الخوارج في عهد سيدنا علي.

وأكد أن النبي أخبر عن وجود الجماعات الإرهابية الخارجة في آخر الزمان، وقال عنهم «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فطوبى لمن قتلهم وقتلوه» مشيرًا إلى أن هذه الوصائف تنطبق على التنظيمات التي خرجت من رحم الإخوان.

وأوضح علام، أن هناك وطن في الإسلام، ويوجد حب لهذا الوطن، ولا يوجد فصل بين الإيمان وعشق البلد والدفاع عنه، وأن حب الأوطان من الإيمان، ولا يتعارض مع التدين إطلاقًا.