المفتي للفريق الطبى بلجنة الدلنجات: أنتم الجيش الأبيض صاحب الإنجازات

دعا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، المواطنين إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حفاظا على حقهم الدستوري، وإرضاء لضميرهم باعتبار أن صوتهم الانتخابي أمانة.

وأدلى "علام" بصوته في لجنة مدرسة الإرشاد بالدلنجات، بمسقط رأسه بمركز الدلنجات.

وجه مفتي الجمهورية الشكر للدكتور رضا بكر، مدير مستشفى الدلنجات، والفريق الطبي المكلف بإجراء الكشف عليه قبل دخوله للجنة الانتخابات، قائلا: "ربنا معاكم، أنتم الجيش الأبيض صاحب الإنجازات".

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.