البنتاجون يبرم صفقة بـ 62 مليار دولار لشراء مقاتلات "إف-16"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إبرام صفقة ضخمة لشراء مقاتلات "إف-16" من مجموعة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لصناعة الطيران، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة يمكن أن تصل إلى 62 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية لم تكشف عن اسم الدولة التي أبرمت هذه الصفقة الضخمة مع "لوكهيد مارتن"، لكن مصدرا مطلعا أفاد بأنها تايوان، علما بأن الجزيرة حصلت العام الماضي على موافقة واشنطن على إنجاز هذه الصفقة التي ستتيح لها تحديث ترسانتها الجوية.

وفي العام الماضي، حظيت تايوان بالضوء الأخضر من واشنطن لشراء 66 مقاتلة من الجيل الجديد لطراز "إف-16"، وتملك تايوان أصلا أسطولا من هذه المقاتلات، منذ عام 1992، ووفق العقد الجديد، فإن البنتاجون سيوفر شحنة أولية تتضمن 90 مقاتلة.