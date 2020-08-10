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تايبيه: القوات تبعد مقاتلات صينية عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان

أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات في تايوان تعقبت المقاتلات الصينية

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(أ.ش.أ)
12:00 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
مضيق تايوان

مضيق تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أن طائرات مقاتلة صينية عبرت لفترة وجيزة الخط الفاصل في مضيق تايوان، صباح اليوم، لكن القوات الجوية التايوانية تمكنت من إبعادها.

وذكرت الوزارة في بيان، أن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات في تايوان، تعقبت أيضا المقاتلات الصينية، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وجاءت الواقعة بعد يوم من الزيارة رفيعة المستوى التي يقوم بها وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، لتايوان، والتي نددت بها الصين.

وتعتبر الصين، تايوان جزءا من أراضيها، ولا يحق لها إقامة علاقات مستقلة مع الدول الأخرى.

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