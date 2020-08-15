نائب وزير الإسكان يتفقد جامعة "العلمين الأهلية"

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "العلمين الأهلية"، بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال، وخاصة بمباني الكليات الـ4، التي سيتم استقبال الطلاب بها في العام الدراسي القادم.

وشدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المُكثفة للانتهاء من تنفيذ هذا الصرح التعليمي الكبير بمدينة العلمين الجديدة، وتعهدت شركة المقاولات المنفذة بالتزامها بالبرنامج الزمني المحدث، بحيث يتم تسليم كليتي القانون الدولي، وإدارة الأعمال، والموقع العام، فى نهاية شهر أغسطس الجاري، وكليتي حاسبات ومعلومات وهندسة 1، في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وقال المهندس خالد عباس إنه يتم تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "العلمين الأهلية" على مساحة 128 فدانا، وتضم الجامعة "13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة".