الأسقفية تحتفل بتخرج دفعة جديدة من معهد جبال النوبة

تحتفل اليوم السبت الكنيسة الأسقفية الانجليكانية بتخرج دفعة جديدة من معهد جبال النوبة لدراسة الكتاب المقدس، وذلك بمقر الكنيسة الأسقفية بالزمالك.

يلقي كلمة الاحتفال دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بالإضافة لتوزيع الشهادات على الخريجين.

تأسس المعهد سنة 2013 بطلب من قادة الخدمة في المجتمع السوداني في مصر، داخل كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمنطقة مصر الجديدة تبلغ مدة البرنامج الدراسي 3 سنوات يركز فيهم الدارس على تعلم الكتاب المقدس وتقنيات الإدارة ويُعد المعهد أحد خدمات كلية اللاهوت الأسقفية.