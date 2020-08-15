اليوم.. نظر دعوى منح الكنيسة الأسقفية الشخصية الاعتبارية المستقلة

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المستشار يحيى عبدالمجيد، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالامتناع عن منح الكنيسة الأسقفية الشخصية الاعتبارية المستقلة.

وأقام الدعوى التي حملت رقم 19847 لسنة 72ق، المستشار يحيى عبدالمجيد المحام، وكيلاً عن المطران منير حنا أنيس بصفته رئيس إقليم الإسكندرية الجديد، ومطران أبروشية الكنيسية الأسقفية الإنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي.

وقال "عبدالمجيد"، في دعواه، إنه بالرغم من تحقيق الكنيسة الأسقفية كل المقومات المادية والمعنوية وفقا للقانون والدستور، يجب منح الشخصية الاعتبارية المستقلة للكنيسة الأسقفية وعدم تبعيتها لكنائس الطائفة الانجيلية.

وتابعت الدعوى أن الكنيسة الأسقفية تمتلك كل مقومات الشخصية الاعتبارية قانونا في مصر، وقد حرص الدستور المصري لعام 2014، على أن تكون شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية، وقد تشهد جلسات المحكمة حضور عدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية وهيئة الدفاع.

وأضافت الدعوى أن إقليم الإسكندرية الجديد تم تدشينه بتاريخ 1 يوليو 2020 حيث أعلن الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية في العالم عن تدشين عضو جديد في اتحاد الكنائس الأسقفية وهو إقليم الإسكندرية ويكون مقره الرئيسي في مصر ويضم "عدد عشر دول مختلفة" ومن أربع أبروشيات وهي مصر – شمال أفريقيا - والقرن الإفريقي وجامبيلا- والدول التي تخضع للإقليم هي "مصر- ليبيا- تونس – الجزائر – موريتانيا- إثيوبيا- جيبوتي- الصومال – جامبيلا- تشاد".

وأشار "عبدالمجيد" في دعواه، أن الكنيسة الأسقفية في مصر تم إنشاؤها في عام 1839 ميلاديًا، وهي غير تابعة لأي طائفة أخرى حيث إن الطائفة الإنجيلية يقتصر نفوذها على حدود الدولة المصرية ورعايا الكنيسة في مصر في حين أن الكنيسة الأسقفية يمتد نطاق نفوذها الجغرافي إلى عشر دول أفريقية، فضلاً عن تبعيتها للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في العالم.