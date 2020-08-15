"الأسقفية" تستكمل "معا من أجل مصر" بورشة للفنون الإبداعية

استأنفت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الدورة الثالثة لمشروع "معاً من أجل نتنمية مصر"، والتي توقفت فى وقت سابق بسبب جائحة فيروس كورونا وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

بدأت أولى الفعاليات بخدمة مجتمع القاهرة والتي تقام بالاشتراك مع مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، حيث بدأت بيوم تدريبي للشباب حمل عنوان "الفن للمجتمع" وذلك انطلاقاً من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الأخر، وإعلاء القيم المشتركة، و تفعيل العمل الجماعي المبني على الاحتفاء بالاختلاف.

وأدار التدريب دكتور حاتم الوكيل الميسر الإبداعي، إذ اشترك شباب من خلفيات دينية واجتماعية متنوعة فى عدد من الأنشطة والألعاب الإبداعية للتعرف على إمكاناتهم والطاقات التي يمتلكوها وكيفية استغلالهاكما اشتمل التدريب أيضًا التعرف على مهارات التواصل وكيفية بناء فريق مجتمعى،و تنظيم تطبيقات الفنون المجتمعية واستخدام الفنون كأداة لرسم ملامح المجتمع بشكل إبداعى.

من جانبه، قال رامز بخيت المشرف على المشروع، في البيان الصادر عن الكنيسة تم تصميم هذا التدريب من أجل بناء فريق مجتمعى قادر على إطلاق برامج في المجتمعات المحلية تطلق طاقات الشباب الإبداعية وتمكنهم من تنفيذ مشروعات مجتمعية تزرع المحبة والسلام بين مختلف أطياف المجتمع.

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.من المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا و مدينتي السادات و منوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية ، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.