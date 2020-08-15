المتهم بقتل شقيق طليقته بالدقهلية يعترف: خلصت عليه بـ3 طعنات

أمرت النيابة العامة بأجا بمحافظة الدقهلية، اليوم، بحبس المتهم بقتل مهندس شاب في قرية "سماحة" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بارتكاب الواقعة.

وأدلى "أحمد ا. خ." أمام النيابة العامة المتهم بقتل شقيق طليقته، باعترافات تفصيلية حول الواقعة عقب القبض عليه، لافتا إلى أنه سدد للمجني عليه 3 طعنات في الجهة اليسرى فسقط قتيلا.

وقال إنه والمجني عليه كل منهما كان يقود سيارته، وتقابلا معا في مكان الواقعة، "زنقنا على بعض بالعربيات، فنزلت من عربيتي ومعي مطواة وطعنته بها، وتوجهت بعدها إلى القاهرة".

وبتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة أكدت تفاصيل الواقعة، حيث نزل المتهم من سيارته ووجه طعنات للمجني عليه، ثم استقل سيارته وفر هاربا من المكان.

ووسط حراسة أمنية مشددة، انتقلت النيابة العامة بأجا إلى قرية "سماحة" لإجراء المعاينة التصويرية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا، بورود إخطار بوصول شاب مصاب بعدة طعنات وتوفي فور وصوله.

انتقل فريق من مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع المهندس محمد سعد السعيد عيد، 26 سنة، وأن وراء الواقعة طليق شقيقة المجني عليه.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد المتوفى، حيث اتهم طليق ابنته بقتله لخلافات سابقة، رغم مرور فترة كبيرة على الطلاق.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث وبقيادة اللواء حسن النحراوي، رئيس مباحث المديرية، ووحدة مباحث أجا بقيادة المقدم محمد فوزي.

وتوصلت تحريات البحث إلى أن المتهم طعن المجني عليه 3 طعنات بالقرب من موقف القرية، وفر هاربا إلى القاهرة، وتمكنت المباحث من تحديد مكانه والقبض عليه هناك.