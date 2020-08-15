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محمود مسلم

سناتور أمريكي يرحب بوصول السفير السوداني لواشنطن

كتب:

(وكالات)
11:09 ص | السبت 15 أغسطس 2020
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور كوري بوكر

عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور كوري بوكر

رحب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور كوري بوكر بوصول السفير السوداني نور الدين ساتي لواشنطن، بعد تعيينه كأول سفير سوداني للولايات المتحدة الأمريكية بعد أكثر من عقدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وقال "بوكر"، إن الكونجرس، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو على تسمية سفير أمريكي للسودان لدعم الحكومة المدنية الجديدة.

ويقتضي ترشيح الحكومة الأمريكية لأي سفير أن تجري الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، ومن هنا تأتي أهمية حث بوكر لبومبيو وترامب للإسراع بتسمية السفير المرتقب.

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