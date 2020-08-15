من أجل زوجها تقتل شقيقتها في السويس

قررت النيابة العامة بمحافظة السويس، إحالة سيدة متهمة بقتل شقيقتها داخل سوق الأنصاري بمحافظة السويس، لخلافات بين القتيلة وزوج شقيقتها المتهمة.

وقالت المتهمة خلال التحقيقات، إنها لم تقصد قتل شقيقتها، ولكنها حاولت الدفاع عن زوجها باستخدام سكين.

كان مدير أمن السويس، تلقى بلاغا من نقطة مستشفى السويس، بوصول سيدة، 38 عاما، متوفية، على إثر إصابتها بطعنات.

على الفور، انتقل ضباط الشرطة بمديرية أمن السويس، إلى موقع الواقعة، وتبين من المعاينة، أن شقيقة المجني عليها هي من قتلتها داخل سوق الأنصاري بسبب خلافات بينهما.

وأكد شهود العيان، أن المتهمة اعتدت على شقيقتها بسكين داخل السوق، مما تسبب في مصرعها، لافتين إلى أن الخلاف نشب بسبب حدوث مشاجرة بين القتيلة وزوج شقيقتها على مكان بيع الخضروات بالسوق.