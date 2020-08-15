جهود مكثفة للقبض على عامل قتل زوجته بالرصاص في الإسماعيلية

تكثف مباحث الإسماعيلية جهودها للقبض على العامل المتهم بقتل زوجته عمدًا بعد أن أمطرها بعدة أعيرة نارية أودت بحياتها في الحال، وتمكن المتهم من الهروب عقب جريمته، وتحفظت الشرطة على فوارغ الطلقات وأرسلتها إلى الأدلة الجنائية لفحصها، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث واستدعت أسرة المجني عليها لسماع أقوالهم.

وأفادت التحقيقات أن منفذ الجريمة كانت لدية دوافع انتقامية من زوجته لوجود خلافات عائلية بينهما وأنه بيت النية على التخلص من زوجته وراقبها حتى خرجت من منزل أسرتها في الإسماعيلية وأثناء سيرها بصحبة أطفالها وإحدى صديقتها أطلق عليها 3 أعيرة نارية فأوى بحياتها في الحال، وتبين من التقارير الطبية ومعاينة جهات التحقيق أن الطلقات استقرت في البطن والصدر فتوفيت في الحال.

كان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا يفيد بمقتل سيدة بطلقات نارية أثناء سيرها في الشارع، فانتقل على الفور المقدم أحمد الشناوي مأمور قسم ثالث، والرائد محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث، والنقباء محمد النجار ومروان منصور وأحمد المراكبي معاوني المباحث، وتبين لفريق البحث أن المجني عليها تدعى "نعمة.أ.س"، 35 عاما، مصابة بـ3 طلقات من سلاح ناري بالصدر والبطن، وأن زوجها هو من أطلق النار عليها، وهي بصحبة إحدى السيدات معها، ما أدى إلى مقتل الزوجة في الحال.