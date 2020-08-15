وزير التعليم العالي يفتتح متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية

افتتح دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم، متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية، والموجود بالمكتبة المركزية، بحضور الدكتورة غادة عبدالمنعم عميد كلية الآداب، مستشار رئيس الجامعة لشئون المكتبات، والدكتورة هانم عبدالرحيم المشرف العام على شئون المكتبات والمتحف.

وتفقد الوزير جميع قاعات المتحف الجديد، والذي يتكون من 3 قاعات، وتضم كافة المقتنيات الأثرية والتاريخية، ومخطوطات علمية وتاريخية، ومجموعة من الخرائط والأطالس القديمة، وبعض الكتب والصور التراثية النادرة، ولوحات خطية مذهبة، وجزء خاص عن الديانات ومجموعة نادرة من الفرمانات وبعض مقتنيات أسر حكام مصر السابقين، ومجموعة متنوعة من مقتنيات الأديب المصري محمود خاطر بك، والشهادات التي حصل عليها الدكتور الراحل أحمد زويل من جامعة الإسكندرية والنسخ الأصلية من كتاب وصف مصر الذي تم نشرها أثناء تواجد الحملة الفرنسية في مصر.

وأشاد دكتور خالد عبدالغفار بالجهود المبذولة التي ساهمت في افتتاح المتحف الجديد، مؤكدا أن جامعة الإسكندرية من الجامعات المصرية العريقة والتي تواصل تقدمها في التصنيفات العالمية، مشيرا إلى أن متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية يضم العديد من الكتب والمخطوطات النادرة ومقتنيات أثرية وتاريخية فريدة ومتنوعة.

جدير بالذكر أن المتحف يتكون من ثلاث قاعات كبري تضم القاعه الأولي مجموعة من التراث النادر لجامعة الإسكندرية الذي يتضمن أوائل الرسائل الجامعية، وشهادات تخرج أشهر الخريجيين، وخرائط بناء الجامعة، وأهم المخطوطات فى المجالات العلمية، والكتب النادرة مثل وصف مصر والفرامانات العثمانية، والقاعة الثانية وهى مخصصة لكتب الديانات وتضم 1095 مخطوطا باللغة العربية، و139 مخطوطا شرقيا منهم 24 مخطوطا بالفارسية، و115 مخطوطا بالتركية، والقاعة الثالثة بالمتحف تضم الكتب التراثية وعددها 1327 مجلدا، كما تضم مجموعات نادرة وقيمة يرجع بعضها للقرن السادس عشر والسابع عشر الميلادي.

وكان مجلس جامعة الإسكندرية قد وافق خلال اجتماعه الدوري، على إطلاق مسمى "متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية" على المتحف الجديد بالمكتبة المركزية.