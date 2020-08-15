وصول طائرة مساعدات عراقية إلى لبنان

وصلت طائرة عسكرية عراقية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات للشعب اللبناني، صباح اليوم، إلى مطار بيروت الدولي.

وذكرت قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، أن هذه الطائرة واحدة من 3 طائرات سوف تأتي تباعاً إلى مطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت" وسيكون باستقبالها كادر السفارة العراقية.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، أمس الجمعة، إرسال أكثر من 13 ألف طن من القمح إلى لبنان، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة للمجلس حيدر مجيد، إن مجلس الوزراء نص على تحمل وزارة النفط تكاليف إرسال 100 صهريج من زيت الغاز، أي ما يعادل 3600 متر مكعب من هذه المادة.

وأوضح مجيد، أن المجلس وافق على قيام وزارة التجارة بإرسال 13 ألفا و300 طن من القمح مساعدات للشعب اللبناني الشقيق، كما وافق على إرسال 20 طنا من الأدوية والمستلزمات الصحية من وزارة الصحة العراقية لتقديم الدعم الطبي جراء نكبة انفجار مرفأ بيروت.