موسكو: روسيا والسعودية تعهدتا بمساعدة لبنان على تجاوز آثار الانفجار

قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزيرى خارجية روسيا سيرجي لافروف والسعودية فيصل بن فرحان تعهدا، بمساعدة لبنان على تجاوز آثار انفجار ميناء بيروت، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن التقديرات الأولية للخسائر التي مُني بها لبنان جراء الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الجاري، تفوق 15 مليار دولار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وأشار عون، خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه مساء اليوم من ملك أسبانيا فيليبي السادس، إلى أن هناك خسائر مادية أخرى، إلى جانب الأضرار في ميناء بيروت البحري، وحاجة لبنان لمواد بناء لإعادة إعمار الأحياء المتضررة بفعل التفجير، معربا عن تقديره لأي مساعدة أسبانية في هذا المجال.

وأعرب ملك أسبانيا، عن تضامنه وبلاده مع الشعب اللبناني في هذه المحنة التي أصابته، مشيرا إلى أن أسبانيا أرسلت مساعدات عاجلة، وسترسل المزيد منها للمساهمة في معالجة تداعيات التفجير.

وأضاف فيليبي السادس: "مستعدون لتقديم كل ما يطلبه اللبنانيون في هذا المجال، وهذا واجب تجاه بلد ندرك أهميته في استقرار المنطقة وفي كونه مثالا للتعايش بين الطوائف، ونؤكد تمسكنا باستقلاله وسيادته".