رجال الإطفاء يعجزون عن وقف زحف الحرائق في كاليفورنيا

امتدت حرائق الغابات، التي بدأت الأربعاء الماضي في محمية أنجيليس الوطنية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على مساحة 11.6 ألف هكتار، وقد تزداد مساحتها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.

وذكرت قناة "سي بي سي" التلفزيونية، أمس الجمعة، أن البيانات الأولية من خدمات الإطفاء، تفيد بتدمير ثلاثة مبان على الأقل، وتشير إلى أن أكثر من 5.4 ألف منزل مهددة، فيما لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو إصابات، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم.

وفي وقت سابق، قالت الأنباء إن حريقا طبيعيا اندلع على منحدرات جبال سان جابرييل بالقرب من لوس أنجلوس، وامتد على مساحة حوالي 4 الاف هكتار.

وذكرت الشركة التلفزيونية "كيه تي أل أيه" KTLA، أنه يشارك في إطفاء النيران حوالي 500 من رجال الإطفاء، و 6 طائرات إطفاء، و 9 طائرات هليكوبتر، و 50 سيارة إطفاء.

من جانبها، أشارت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، إلى أن نائب رئيس خدمة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس، ديفيد ريتشاردسون، أعرب عن اعتقاده بأن القضاء على بؤرة الحريق سيستغرق عدة أيام. ولم يتم حتى الآن تحديد أسباب الحريق.