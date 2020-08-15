السجيني: أوصينا الحكومة بإعادة النظر في أسعار تصالح الوحدات السكنية

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس أصدر 10 توصيات بشكل مبدئي بخصوص قانون التصالح، تضمنت رصد ما تم التوافق عليه من قبل المواطنين والنواب والمحافظين والمسؤولين، وكل المعنيين بالقانون.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنه تم توجيه أول توصية للحكومة بإعادة النظر في أسعار بعض الوحدات المحلية في بعض المحافظات، وفقًا للشكاوى الواردة والتي تستند لضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والحالة الاقتصادية الراهنة.

وتابع، أن هناك بعض حالات التعنت في تنفيذ القرارات الخاصة بالإزالة، رغم أن المواطنين دفعوا أموال الجدية واستلموا نموذج 3، إلا أن أعمال الإزالة تتم في بعض الجهات الإدارية، وهذا مخالف تمامًا للقانون.