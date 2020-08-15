التعليم العالي: توصلنا لأدوية تدمر كورونا سعرها أقل من 20 جنيها

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك توجيها واضحا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في البحث العلمي للوصول إما للقاحات أو علاج لفيروس كورونا المستجد، وهناك متابعة يومية من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمراكز الأبحاث التابعة للجامعات، المركز القومي للبحوث، مدن التميز العلمي.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبوزيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه من خلال دراسة إكلينيكية تمت على الحيوانات تم اكتشاف أنه بجمع نوعين من أنواع الأدوية مع بعض يؤدي لتحسن في وصول الدواء إلى المستقبلات الموجودة في الفيروس وبالتالي تدميره، مشيرا إلى أننا استخدمنا نوعين من الأدوية الآمنة المتواجدة في الأسواق ويتم استخدامها لعلاج أغراض أخرى غير كورونا.

وتابع أن هناك منتجا تم اكتشافه في المراكز العلمية يعمل كعامل مساعد للدواء المستخدم لاستهداف وتدمير فيروس كورونا لكي يسرع من وصوله لخلايا الفيروس ومستقبلاته لكي يكون له تأثير أقوي في تدمير خلايا الفيروس ومنع انتشاره وتكاثره.

وأكد أن التجارب التي تمت على الحيوانات أثبتت فعالية تجميع هذين الدواءين بنسبة نجاح تخطت 95% لوقف النشاط التكاثري والتدميري لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه الأدوية سعرها رخيص جدا ومتواجدة في السوق وتباع برقم أقل من 20 جنيها.

وواصل أن البحث تعلق بجمعها مع بعضها في مركب واحد وسيكون سعره في متناول الجميع ولن يزيد على 20 جنيها في أي حال من الأحوال، مؤكدا أن الذي يميز هذا البروتوكول عن باقي الأدوية المستخدمة في مواجهة فيروس كورونا هو القدرة والسرعة في الوصول إلى الفيروس ومنع التكاثر.