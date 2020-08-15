القوى العاملة: رصد 3 آلاف دعوي عمالية واسترداد حقوق وأجور متأخرة بأكثر من 5 ملايين ريال

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض أشار فيه إلي أنه بمتابعة أحوال العمالة المصرية ومتابعة مستحقاتهم لدى أصحاب الأعمال السعوديين وبمراجعة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لمتابعة جلسات التسوية الودية التى تسبق أجراءات القضايا العمالية .

فقد استقبلت إدارة التسوية الودية بفرع الوزارة بالرياض، أكثر من ثلاثة آلاف دعوى عمالية خلال الشهرين الأخيرين، وعملت على استرداد حقوق وأجور متأخرة بأكثر من خمسة ملايين ريال.

وأشار فرع الوزارة بالرياض إلى أنه تم عقد جلسات الصلح الافتراضية عن طريق الاتصال المرئي عبر نظام (webex meet) بشكل مباشر وبحضور أطراف النزاع، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز خطة التطوير والإسراع في التحول الرقمي والحفاظ على سلامة أصحاب العمل والعاملين من جهة ومنع التكدس داخل الإدارات من جهة أخرى.