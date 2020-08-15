"القوى العاملة" تعين 366 شابا في أسيوط بينهم 8 من ذوي الهمم

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 366 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 1734 شابا، فضلا عن إصدار 432 شهادة قياس مستوى المهارة، و432 كارنية مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم علي حسن مدير المديرية، في تقريره للوزير عما جرى إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة بلغت 6 آلاف و600 جنيه على الرعاية الاجتماعية لـ25 عاملا من العمال المسجلين، فضلا عن تسجيل 46 عاملا غير منتظم جديد بالمنظومة.

كما فتشت على 132 منشأة، وفى مجال التفتيش العمالي 1230 منشأة، وعقدت 4 ندوات توعية من خلال مفتشي العمل، إضافة إلى تلقي 5 شكاوى، جرى بحثها بالكامل خلال الشهر.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تابعت المديرية التفتيش على 140 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.