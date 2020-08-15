%30.1 تراجعا في عقود الزواج منذ بداية كورونا بمصر

رصد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن مارس الماضي، أن عدد عقود الزواج سجل تراجعًا كبيرًا، بلغت نسبته 30.1%، تزامنًا مع بدء تفعيل قرار الحكومة إغلاق قاعات الأفراح والنوادي ضمن حزمة إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وهو الشهر الذي شهد بداية انتشار فيروس كورونا في مصر.

وأوضح تقرير الإحصاء، أن عدد عقود الزواج خلال مارس الماضي بلغ 45 ألف عقد مقابل 64.4 ألف عقد خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما تراجع عدد إشهادات الطلاق إلى 11.8 ألف إشهادة طلاق خلال مارس 2020 مقابل 16.9 ألف إشهادة طلاق خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.