أكد الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه بالرغم من انخفاض نسبة المواليد في 2018 بنسبة 175 ألف مولود مقارنة بـ 2017 إلا أن معدلات النمو السكاني ما زالت مرتفعة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، الذي يُعرض على شاشة "CBC".

وأوضح عبد العزيز، أن نتائج المسح السكاني في 2014 أوضحت أن كل 10 سيدات ينجبن 35 طفلا، بينما أوضحت دراسة في 2018 تابعة للأمم المتحدة أن كل 10 سيدات ينجبن 31 طفلا، ما يؤكد أن هناك انخفاض في نسبة الإنجاب، مؤكدًا أنه أصبح هناك معرفة بشكل دقيق عن المحافظات الأكثر إنجابًا.

وأوضح مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة بورسعيد حققت أقل معدل في عدد المواليد بينما القاهرة والإسكندرية تشهدان معدل إنجاب مرتفع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن محافظات الصعيد ما زالت تمثل أعلى نسب الإنجاب ويجب العمل على تغيير المفاهيم والثقافة السائد.

وشدد على ضرورة أن يكون معدل النمو السكاني أقل من معدل النمو الاقتصادي كي يشعر المواطن بعائد التنمية الاقتصادية للدولة.