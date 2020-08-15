بالفيديو.. تعرف على تفاصيل مقصورة "S-Class" الجديدة

نشرت شركة "مرسيدس بنز" الألمانية الرائدة في صناعة السيارات الفارهة، فيديو عبر قناتها الرسمية علي موقع (يوتيوب) ضمن حلقات برنامج Meet the S-Class DIGITAL ، حيث أشارت إلى الفخامة العصرية في مقصورة الفئة S-Class، حيث ابتكر المصممون أجواءً تبعث على الشعور بالرضا مع طابع صالة تتميز بالأناقة والجودة العالية والخفة.

وأشارت الشركة إلى أن لوحة العدادات بهندستها المعمارية الجديدة وتصميم السطح الحديث وترتيب العرض المريح ميزة مميزة، ولكن مع جودة الركوب العالية ومستويات الضوضاء المنخفضة بالإضافة إلى مجموعة واسعة من برامج ENERGIZING COMFORT ، تهتم الفئة S برفاهية ركابها.

جدير بالذكر أن "مرسيدس بنز" قد كشفت النقاب عن ميزات الجيل القادم من نظام المعلومات والترفيه MBUX القادم إلى الفئة S الجديدة ، بما في ذلك مجموعة أدوات ثلاثية الأبعاد ، ووصول "Hey Mercedes" لجميع الركاب الأربعة ، والواقع المعزز في شاشة العرض العلوية.

بالنسبة للسيارة الجديدة ، قام صانع السيارات بنقل شاشة المعلومات والترفيه لأسفل من لوحة العدادات إلى الكونسول الوسطي، وأشارت الشركة إلى أن شاشة OLED مقاس 12.8 بوصة ، جنبًا إلى جنب مع الضرب الجديد وأدوات التحكم في الإيماءات الأخرى ، قد حلت محل 27 مفتاحًا ثابتًا إضافيًا في السيارة.

كما صرحت الشركة قبل وقت سابق، بأن النظام الجديد سيحصل على قوة معالجة أكبر بنسبة 50 في المائة من سابقه ، مما قد يقلل من بعض مشكلات زمن الوصول التي واجهناها أثناء استخدام النظام الحالي، بالإضافة إلى قدرة محادثة طبيعية أكثر للنظام حتى يتمكن من الإجابة عن أسئلة "المعرفة العامة" أو فهم الأوامر والطلبات بـ 27 لغة.