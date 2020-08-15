برلماني يشيد بتوزيع الحكومة لخطوط محمول على 3.5 مليون مواطن

وجه النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب التحية للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها على توزيع خطوط محمول على المستفيدين من تكافل وكرامة، ما يقرب من 3.5 مليون خط محمول، ويكون مسجلا على قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيد لاستغلالها من إرسال رسائل لإبلاغهم بموقف مستحقاتهم ومواعيد استحقاقها وتلقي رسائل توعية وأنه جارٍ إنهاء هذه العملية وإعداد قواعد البيانات.

كما أشاد زين الدين في بيان له أصدره، اليوم، بالخطة التي وضعتها وزارة التضامن منذ بدء جائحة كورونا تقسيم عمليات الصرف لمستفيدي تكافل وكرامة حتى أصحاب المعاشات والاستحقاقات التي تقوم بها الوزارة، مؤكدا نجاح وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ تكليفات القائد والزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الأهداف من مبادرتي "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" هو هدف واحد لدعم الفئات الأكثر احتياجا من أهالينا الفقراء والبسطاء من هذا الشعب العظيم والقرى الأولى بالرعاية.