استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة في بورسعيد

تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي ببورسعيد استمرارأعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات المباني العشوائية .

وقامت إدارة الأملاك بالحي بالإشراف على هدم وإزالة منزل تنفيذا للقرار رقم 215 لسنة 2018 لثبوت مخالفته والتعدي على أملاك الدولة.

وشدد اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي على ضرورة إزالة كافة المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ودعا رئيس الحي أصحاب المخالفات إلى إزالتها طواعية قبل التعامل بالقوه الجبرية وإحاله المخالفة إلى النيابة العسكرية وتوقيع عقوبة الحبس والغرامة معا.

كما تم تكثيف الحملات لرصد وإزالة المخالفات البيئية وتحرير محاضر لأصحابها بعدد من مناطق وقطاعات الحي.

وقام اللواء أحمد قاسم رئيس الحي بالمرور الميداني على مناطق مبارك ونفيسه القديمة وإستكمال زمزم وخديجة والسلام الجديد لمتابعة عدد من الشكاوى ومعاينتها على الطبيعه، حيث رصدت الحملة عددا من مخالفات إنشاء أبراج حمام وعشش لتربية الدواجن والطيور فوق أسطح العمارات، وقد تم التنبيه على أصحابها بإزالتها قبل تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.