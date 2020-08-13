نائب محافظ بورسعيد: إسناد ملف مصالحات مخالفات البناء لنواب المحافظين

أكد عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، أن عدد نواب المحافظين من الشباب بلغ 23 شابا وشابة في مختلف محافظات الجمهورية.

وقال عثمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" إن التجربة السياسية لشباب الأحزاب وتمكينهم لم يكن يحدث لولا وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية هي مرحلة تمكين الشباب.

وأشار "عثمان" لوجود نواب للمحافظين ومساعدين للوزراء ونواب لهم من الشباب، مضيفًا: "احنا في فرصة دلوقتي مش موجودة ومكنتش هتبقى موجودة من غير سيادة الرئيس".

واعتبر "عثمان" أن محافظة بورسعيد هي قاطرة التنمية وهي أول محافظة يتم تجربة عليها المشاريع الجديدة، مشيرًا إلى أنها تحتل مركز متقدم في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنه تم إسناد عدد من الملفات المهمة إليه "الموضوع مش مجرد صورة لكن فيه متابعة دؤوبة من رئيس الوزراء وفيه ملفات كتيرة مسندة لنواب المحافظين"، لافتًا إلى أن ملف المصالحات تم إسناده لنواب المحافظين في جميع أنحاء الجمهورية.