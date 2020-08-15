كسر قدم نجوى فؤاد يمنعها من المشاركة في جنازة شويكار

شيع منذ قليل جثمان الفنانة القديرة شويكار من مقابر الواحات بأكتوبر، وسط حضور كبير من نجوم الفن بالإضافة إلى معظم أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لـ"الوطن"، إن نجوى فؤاد كانت ترغب في حضور الجنازة، ولكن منعها عن الحضور تعرضها لكسر في قدمها ما أعاق حركتها.

ورحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، أمس، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، إذ نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة، إذ قالت في بيانها: "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".