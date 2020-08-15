عفاف شعيب: شويكار كلمتني قبل ما تموت.. "قالت لي إوعى تنسيني"

عبرت الفنانة عفاف شعيب، عن حزنها لرحيل الفنانة القديرة شويكار، التي غادرت دنيانا يوم الجمعة.

وقالت "شعيب"، في تصريحات لـ "الوطن"، إنها تواصلت مع "شويكار"، وحدثتها هاتفيًا من أسبوع، وقال لها "إوعي تنسيني ياعفاف".

وشارك عدد من الفنانين، في تشييع جثمان الفنانة القديرة شويكار، التي وارى جثمانها الثرى اليوم، بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

حضر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وعفاف شعيب، وميرفت أمين، ودلال عبدالعزيز، وأيمن عزب، الذين شاركون في توديعها.

ورحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، أمس، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، إذ نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة، إذ قالت في بيانها: "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

ونعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة الراحلة شويكار، التي رحلت عن عالمنا أمس.

وقال "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "البقاء لله وربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته، وطبعًا انا أقل من أني اتكلم عن تجربة الفنانة الكبيرة شويكار، اللي شكلت وجدان الشعب المصري والشعب العربي، ورحلت سيدتي الجميلة بابتسامة وضحكة، أنا لحد وقت قريب كنت بكلمها، ولما مريت بوعكة صحية لقيتها كلمتني اطمنت عليا، وكانت دايمًا بتسأل علينا وتبعت لنا".

وتحدث زكي عن "شويكار" قائلًا: "كان فيها دفء كبير وحنان كبير، وكانت في آخر سنوات معتزلة الحياة الفنية، ومش حابة انها يتعرض عليها أدوار أو تتكلم في الفن، قد ما كانت بتحب تسأل على زملائها، وتتطمن عليهم في كل مناسبة، وكان صوتها في طاقة إيجابية عظيمة".

وأعلن محمد المهندس، نجل الفنان فؤاد المهندس، أن عزاء الفنانة الراحلة شويكار، سيقتصر على أسرتها فقط بالمدافن.

وكتب نجل فؤاد المهندس، على حسابه فيس بوك: "بناء على وصية الفنانة الراحلة سيدتي الجميلة شويكار، سيقتصر العزاء على الأسرة في المدافن"