دير أخميم يعلن فتح أبوابه للزيارة في أسبوع ختام صوم العذراء

أعلن دير السيدة العذراء بجبل أخميم الشرقي للأقباط الأرثوذكس، بسوهاج، عن فتح أبوابه للزيارة خلال هذا الأسبوع من الساعة السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء، وذلك بالتزامن مع ختام صوم العذراء الذي بدأ يوم 7 أغسطس الجاري ويستمر لمدة 15 يوما.

وقال الدير، في بيان تم نشره عبر الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه لن يسمح بالمبيت في الدير أو التواجد بعد تلك المواعيد المعلنة للزوار، مشيرا إلى أن طقس المعمودية يبدأ في السادسة والنصف صباحا طوال أيام الأسبوع.

وأضاف الدير، في البيان الذي حمل توقيع الأنبا متاؤوس أسقف ورئيس الدير، أنه سيقام قداس واحد يوم عيد السيدة العذراء الموافق 22 أغسطس الجاري وذلك في الثامنة صباحا.