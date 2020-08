هيدي كرم تودع كلبتها: هتوحشيني يا ليلى.. يا أطيب مخلوقة عرفتها

View this post on Instagram

النهارده ودعت جزء كبير من ذكرياتي معاكي و انا بودعك .... عشتي معايا ١٣ سنه من ساعة ما كان عمرك ٤ شهور و لغاية اخر يوم في عمرك ... لما دخلتي حياتنا كانت اسرتي الصغيرة المكونة من ابني و انا بتمر بظروف صعبه جداً ... و من يوم ما جيتي جبتي معاكي طاقة حب و حنان ما تتوصفش ... كنتى دايماً مصدر فرحه و راحه ... طاعتك العمياء في كل شيء و حبك الغير مشروط كان بيبهرني و يبهر كل اللي يعرفك .... عزلنا و غيرنا بيوت كتير و كنتي اول واحده تتأقلم بدون عناء و لا مجهود مننا علشان ما تتعبيناش ... لما كنتي بتشوفيني زعلانه كانت عنيكي بتنطق و نظراتك بتطبطب عليا .... احن و أطيب مخلوقه عرفتها ... حبيتك من كل قلبي و اتعلمت منك معنى الطيبه و العطاء و الحنان ... هاتوحشيني اوي يا ليلي يا كلبتي و بنتي و صاحبتي ....♥️♥️♥️