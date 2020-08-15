هيدي كرم تودع كلبتها: هتوحشيني يا ليلى.. يا أطيب مخلوقة عرفتها
كتب:
أحمد حسين صوان
02:46 م | السبت 15 أغسطس 2020
هيدي كرم
تعيش الفنانة هيدي كرم، حالة من الحزن بعد فراق كلبتها "ليلى"، التي ودعتها في منشور على تطبيق "إنستجرام"، قائلة: "النهاردة ودعت جزء كبير من ذكرياتي معاكي وأنا بودعك".
ونشرت "هيدي" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة مع كلبتها، معلقة عليها بقولها: "عشتي معايا 13 سنة من ساعة ما كان عمرك 4 شهور ولغاية آخر يوم في عمرك.. لما دخلتي حياتنا كانت أسرتي الصغيرة المكونة من ابني وأنا بتمر بظروف صعبة جدًا.. ومن يوم ما جيتي جبتي معاكي طاقة حب وحنان ما تتوصفش".
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النهارده ودعت جزء كبير من ذكرياتي معاكي و انا بودعك .... عشتي معايا ١٣ سنه من ساعة ما كان عمرك ٤ شهور و لغاية اخر يوم في عمرك ... لما دخلتي حياتنا كانت اسرتي الصغيرة المكونة من ابني و انا بتمر بظروف صعبه جداً ... و من يوم ما جيتي جبتي معاكي طاقة حب و حنان ما تتوصفش ... كنتى دايماً مصدر فرحه و راحه ... طاعتك العمياء في كل شيء و حبك الغير مشروط كان بيبهرني و يبهر كل اللي يعرفك .... عزلنا و غيرنا بيوت كتير و كنتي اول واحده تتأقلم بدون عناء و لا مجهود مننا علشان ما تتعبيناش ... لما كنتي بتشوفيني زعلانه كانت عنيكي بتنطق و نظراتك بتطبطب عليا .... احن و أطيب مخلوقه عرفتها ... حبيتك من كل قلبي و اتعلمت منك معنى الطيبه و العطاء و الحنان ... هاتوحشيني اوي يا ليلي يا كلبتي و بنتي و صاحبتي ....♥️♥️♥️
وتابعت: "كنتي دايمًا مصدر فرحة وراحة.. طاعتك العمياء في كل شيء وحبك غير المشروط كان بيبهرني ويبهر كل اللي يعرفك.. عزلنا وغيرنا بيوت كتير وكنتي أول واحدة تتأقلم بدون عناء ولا مجهود مننا علشان ما تتعبيناش.. لما كنتي بتشوفيني زعلاني كانت عنيكي بتنطق ونظراتك بتطبطب عليا.. أحن وأطيب مخلوقة عرفتها.. حبيتك من كل قلبي واتعلمت منك معنى الطيبة والعطاء والحنان.. هاتوحشيني أوي يا ليلى يا كلبتي و بنتي وصاحبتي".