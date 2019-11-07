أكدت الفنانة هيدي كرم، أنها حزنت جدا على وفاة هيثم أحمد زكي، والذي جمعهم عمل فني واحد وهو "البلياتشو".

وقالت هيدي لـ"الوطن" إن خبر وفاة هيثم كان صادم ولكن هذا أمر الله، أثناء عملي معه في فيلم "البلياتشو" شعرت أنه كان يعاني نفسيا لافتقاده جو الأسرة والعائلة، وكان والده الفنان أحمد زكي وقت تصوير الفيلم، متوفي من فتره قليلة وكنت أشعر أنه وحيد جدا رغم أنه إنسان طيب ولكنه عاش معاناة كبيرة اعتقد أنه من رحمة ربنا أنه "راح للناس اللي بيحبهم"."

وأضافت "هيدي": "كانت تربطني بهيثم علاقه زمالة وكنا بنتقابل بعد فيلم البلياتشو في المناسبات الفنية وكنت سعيدة في كل مرة بشوفه عندما اشتغلنا سويا كنا صغيرين جدا وخبرتنا في الشغل كانت قليلة وكنا نتعجز على بَعضُنَا وذكرياتي كانت جميلة جدا".

وتابعت: "أتذكر موقف حدث لهيثم أثناء التصوير أثر فيا بشكل كبير، حيث كان هناك مشهد في عوامة ولابد أن يقفز في النيل وبالفعل تم تنفيذ المشهد ولكن تعب بعدها هيثم ودخل المستشفى يومين وعندما ذهبت لزيارته لم أجد معه أحد سوي الاستايلست ولا يوجد أي شخص من أهله وهذا أثر عليا جدا".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.