وزير الطيران يتفقد إجراءات لجنة حصر الشحنات الخطرة بقرية البضائع

تفقد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، خلال جولة مفاجئة مقر قرية البضائع بمطار القاهرة الجوي وشركة مصر للطيران للشحن الجوي وشركات الشحن الأخرى لمتابعة توصيات اللجنة العليا التي وجه بتشكيلها لحصر وفحص كل الشحنات والحاويات وساحات التخزين لنقل المواد الخطرة بعيدا عن محيط المطار والتواجد السكاني، وذلك في إطار الزيارات المفاجئة التي يقوم بها الطيار محمد منار وزير الطيران المدني لمتابعة التوصيات والإجراءات الاحترازية العاجلة التي اتخذتها الوزارة.

بدأت الجولة بتفقد الوزير مخازن الحاويات وساحات التخزين، وكذا مخازن الشحنات الخطرة بقرية البضائع، واطمأن الوزير على سير العمل وتابع خطة تنفيذ التدابير الاحترازية التي اتخذتها اللجنة، وما تم إعداده من بيانات ومعلومات أولية عن تصنيف البضائع من قبل سلطة الطيران المدني، وكذا استعراض البيانات الشاملة والمعلومات الهامة عن أنواع المخازن وأساليب التأمين وإجراءات السلامة وفقا لنوعية البضائع وتصنيفاتها وبخاصة الحاويات الخطرة القابلة للاشتعال.

كما أطلع الوزير على الطرق والأساليب الآمنة لنقل تلك الشحنات بما يكفل تحقيق أعلى درجات سلامة الأفراد والحفاظ على حماية وأمن المنشأت الحيوية والتواجد السكاني.

وخلال الجولة التقى الوزير بعدد من العاملين بقرية البضائع وشركة مصر الطيران للشحن الجوي واستمع إلى أرائهم وتابع معهم سير العمل داخل القرية، كما وجه الوزير بتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية الدقيقة والصارمة التي يجب الالتزام بها حيال التعامل مع المواد الخطرة وكذا الإفراج عنها فورا أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة.

وطالب عنبه، بمراجعة أعمال اللجنة بشكل دوري ودائم على مستوى كل ساحات التخزين وقرية البضائع وجميع المخازن بالمطارات المصرية.

وفي السياق ذاته، تفقد وزير الطيران المدني أيضا مخازن البضائع وساحات التخزين لشركة القاهرة للشحن الجوي إحدى الشركات المسؤولة عن تقديم خدمات المناولة لشركات الطيران، حيث اطمأن على تطبيق المعايير الاحترازية العاجلة واتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية لضمان جودة مناولة وتخزين السلع والشحنات ووجه سيادته بضروره التدقيق التام وتوفير كل الوسائل الأمنية لضمان أقصى مستوى أمان في تخزين ونقل البضائع.

ثم توجه الوزير إلى هنجر 8000 ومجمع المخازن الفنية ومجمع ورش عمرة الوحدات الميكانيكية التابعين لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

وتفقد الوزير، سير العمل داخل الهنجر والأداء والخدمات الفنية والتكنولوجية التي تقدم للعملاء من شركات الطيران المختلفة وتابع الوزير، أعمال الصيانة التي تتم لعدد من الطائرات داخل الهنجر، واطمأن على تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، كما وجه الوزير بضرورة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات للعملاء.