وزارة الطيران المدني تعلن انتظام حركة السفر بين القاهرة وبيروت

أكدت وزارة الطيران المدني انتظام الحركة الجوية بين مطار القاهرة الدولي ومطار رفيق الحريري الدولي، فيما يتعلق بوصول الطائرات أو مغادرتها، وأن الرحلات تسير بين البلدين بصورة منتظمة وفي المواعيد المحددة.

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني على تضامن قطاع الطيران المدني المصري مع الأشقاء في لبنان حكومة وشعباً، وذلك إثر حادث الانفجار الأليم الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأعرب وزير الطيران عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.