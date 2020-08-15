هزة أرضية في ولاية وهران الجزائرية بقوة 3.4 ريختر

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 3.4 درجة بمقياس ريختر، اليوم، ولاية وهران الجزائرية شمال غربي البلاد، وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر في بيان، إن مركز الهزة تحدد بـ 10 كلم جنوب شرقي منطقة بطيوة بولاية وهران.

ولم تعلن السلطات الجزائرية، عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

وكانت ولاية البليدة الجزائرية، المتاخمة للعاصمة، تعرضت أمس الأول الخميس لهزة بلغت قوتها 4.2 درجة بمقياس ريختر، كما تعرضت ولاية ميلة شمال شرقي الجزائر تعرضت الجمعة قبل الماضية لهزتين أرضيتين بلغت قوتهما 4.9 درجة و4.5 درجة بمقياس ريختر على التوالي وتسببتا في أضرار مادية بالمباني والمساكن والطرق.

كما تم تسجيل هزة ارتدادية بنفس الولاية صباح الاثنين الماضي بلغت قوتها 3.2 درجة بمقياس ريختر، كما تعرض ولاية تيبازة المتاخمة للعاصمة لهزة أرضية يوم السبت الماضي بلغت قوتها 4.3 درجة بمقياس ريختر.